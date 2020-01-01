Покупал здесь штендер арку с рекламным полем 1300×650. Качество отличное, очень надёжная конструкция из металлической трубы, уже в покрашеном состоянии. Имеются 7 креплений для установки рекламного щита, который так же заказали здесь под размер. По цене не дорого за все, с печатью пришлось подождать-забрал на следующий день, из-за отсутствия времени у специалиста